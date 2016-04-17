إضراب عمال النفط بالكويت بسبب خطط الحكومة لخفض رواتبهم

مصدر الصورة AFP Image caption الإضراب يأتي بعد فشل جهود نقابات عمال النفط في التوصل لاتفاق مع وزارة النفط الكويتية

بدأ العاملون في القطاع النفطي بالكويت إضرابا عن العمل احتجاجا على خطط الحكومة لخفض رواتبهم.

ونظم الآلاف من موظفي شركة نفط الكويت الحكومية وقفة احتجاجية أمام مقر الشركة.

وقالت إدارة الشركة إنها بدأت تنفيذ خطة طارئة لضمان عدم تأثر العملاء جراء الإضراب.

وتأثرت الكويت بالانخفاض الكبير في أسعار النفط العالمية مؤخرا، ويأتي خفض الرواتب لموظفي القطاع الحكومي كجزء سياسة الحكومة في التعامل مع هذا الانخفاض.

وتجمع الآلاف من العمال للتظاهر في بداية أسبوع العمل الأحد في مدينة الأحمدي، حيث يوجد مقر شركة نفط الكويت، على بعد نحو 40 كيلومترا إلى الجنوب من مدينة الكويت العاصمة.

وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها "أوقفوا التدخل في حقوق العاملين في القطاع النفطي" و"لا لانتقاص حقوقنا"، حسبما نقلت أسوشيتد برس عن شهود عيان.

ووافقت نقابات عمال النفط على الإضراب الأسبوع الماضي بعد أن فشلت في التوصل لاتفاق مع وزارة النفط الكويتية.

وهبطت أسعار النفط العالمية في العقود الآجلة بما قيمته 2 في المئة الأربعاء الماضي وذلك بسبب مخاوف من فشل اجتماع منتجي ومصدري النفط المقرر، في قطر، الأحد في وضع حد لزيادة الإنتاج النفطي العالمي.

وتراجعت أسعار النفط بشكل كبير خلال العامين الماضيين وخسرت أكثر من 60 في المائة من قيمتها منذ منتصف 2014.

وسبب ذلك أزمة لدول منطقة الخليج التى تعتمد بشكل أساسي على بيع النفط الخام كمورد وحيد أو أساسي لدخلها.