آراء حول اتفاقية سايكس - بيكو في ذكراها المئوية

آراء مجموعة من الكتاب والمحللين بمناسبة مئة عام على اتفاقية سايكس - بيكو التي أبرمتتها بريطانيا وفرنسا، وأدت إلى تقسيم المناطق التي كانت خاضعة للسيطرة العثمانية وهي سوريا والعراق ولبنان و فلسطين لتصبح تحت النفوذ الفرنسي والبريطاني، ونتجت عنها خارطة جديدة للمنطقة. وسميت الاتفاقية باسم المفاوضين اللذين أبرماها، وهما سير مارك سايكس البريطاني و جورج بيكو الفرنسي.