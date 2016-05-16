آراء حول اتفاقية سايكس - بيكو في ذكراها المئوية
آراء مجموعة من الكتاب والمحللين بمناسبة مئة عام على اتفاقية سايكس - بيكو التي أبرمتتها بريطانيا وفرنسا، وأدت إلى تقسيم المناطق التي كانت خاضعة للسيطرة العثمانية وهي سوريا والعراق ولبنان و فلسطين لتصبح تحت النفوذ الفرنسي والبريطاني، ونتجت عنها خارطة جديدة للمنطقة. وسميت الاتفاقية باسم المفاوضين اللذين أبرماها، وهما سير مارك سايكس البريطاني و جورج بيكو الفرنسي.
محتوى تفاعلي
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اتفاقية سايكس بيكو×
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حسن نافعة×
حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية
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د. مصطفى البرغوثي×
د. مصطفى البرغوثي، الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية
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حنان عشراوي×
عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
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أنطوان صفير×
صحفي واستاذ جامعي لبناني
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وليد جنبلاط×
زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي وزعيم الدروز في لبنان
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ربحي حلوم×
الدكتور ربحي حلوم محلل سياسي
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فوزي السمهوري×
الدكتور فوزي السمهوري محلل سياسي
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حميدي عبدالله×
الكاتب و المحلل السياسي حميدي عبدالله
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سهيل زكـّار×
المؤرخ سهيل زكـّار
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عماد فوزي شعيبي×
رئيس مركز المعطيات والدراسات الاستراتيجية بدمشق
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رفعت محمود×
مؤرخ عراقي