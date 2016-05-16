آراء حول اتفاقية سايكس - بيكو في ذكراها المئوية

  • 16 مايو/ أيار 2016

آراء مجموعة من الكتاب والمحللين بمناسبة مئة عام على اتفاقية سايكس - بيكو التي أبرمتتها بريطانيا وفرنسا، وأدت إلى تقسيم المناطق التي كانت خاضعة للسيطرة العثمانية وهي سوريا والعراق ولبنان و فلسطين لتصبح تحت النفوذ الفرنسي والبريطاني، ونتجت عنها خارطة جديدة للمنطقة. وسميت الاتفاقية باسم المفاوضين اللذين أبرماها، وهما سير مارك سايكس البريطاني و جورج بيكو الفرنسي.

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