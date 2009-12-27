أنباء عن مقتل عبد الملك الحوثي

أكد مصدر عسكري سعودي للبي بي سي مقتل عبد الملك الحوثي زعيم الحوثيين في اليمن.

وذكرت وكالة فرانس برس نقلا عن موقع على شبكة الانترنت تابع لوزارة الدفاع اليمنية ان زعيم التمرد الحوثي عبد الملك الحوثي قد يكون قتل ودفن.

ولم يتسن تأكيد هذه الانباء من مصدر مستقل، فيما لم يصدر تعقيب من جانب الحوثيين.

وذكر موقع "26 سبتمبر.نت" ان هناك انباء متزايدة على مقتل الحوثي جراء اصاباته البالغة اثر قصف جوي استهدف تجمعا للمتمردين الحوثيين.

واضاف الموقع ان "المعلومات تشير الى انه تم دفنه في جبل طلان المطل على منطقة الملاحيظ بجوار منزل أحد اقرباء أسرة الحوثي ويدعى أحمد الهدوي".

وليست هذه المرة الاولى التي يعلن فيها عن مقتل عبد الملك الحوثي فقد اكد الجيش اليمني الاسبوع الماضي مقتله، وذلك بعد أيام من اصابته في غارة جوية سابقة استهدفته في منطقة مطره، على حد قول الناطق باسم الجيش.

الا ان الحوثيين نفوا على لسان محمد عبد السلام الناطق باسمهم الانباء السابقة عن مقتله، وقال عبد السلام في اتصال مع بي بي سي إنها أنباء "سخيفة وملفقة ولا أساس لها من الصحة" مؤكدا أن الجيش اليمني لم يقدم أي أدلة على صحة هذا الكلام.