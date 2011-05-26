لقاء: مقتدى الصدر يدعو لرحيل القوات الأمريكية

وصف زعيم التيار الصدري مقتدي الصدر في مقابلة خاصة لبي بي سي ان الاستعراض بأنه ليس موجها ضد الحكومة العراقية بل ضد ما سماه قوات الاحتلال موجها رسالة الى الحكومة "لأن نكون يدا واحدة شعبا وحكومة من اجل انهاء الاحتلال"حسب تعبيره.

وردا على سؤال هل حصلتم على موافقة من الحكومة العراقية على استعراضكم؟ اجاب الصدر بنعم و"ان هناك تجاوبا لا بأس به خصوصا من الجيش والشرطة العراقية بخصوص الاستعراض وتعاون لطيف جدا".

كما اكد الصدر "ان الاستعراض يتم باسم التيار الصدري وليس جيش المهدي لان جيش المهدي تحت طائلة التجميد".

بيد انه اكد استمرار اتباعه في القيام بعمليات ضد القوات الامريكية اذ قال " لا زلنا مقاومين ونضرب القواعد ونضرب الجنود ونضرب الاليات ما داموا موجودين في العراق". في اشارة الى القوات الامريكية.

لكنه استدرك انه يرفض كمنطلق للقيام بهذه العمليت خشية تضرر المدنيين.

وتولت العناصر الامنية التابعة للتيار الصدري مسؤولية الأمن في منطقة الاستعراض فيما فرضت قوات الجيش والشرطة طوقا أمنيا وشددت من إجراءاتها خارج وداخل المدينة.