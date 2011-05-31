المغنية شاكيرا ترقص مع صديقها مدافع فريق برشلونه جيرارد بيكيه وبعض من نجوم الفريق أثناء الحفل الذي أحيته في المدينة، ابتهاجا بفوز الفريق بكأس بطولة دوري الأبطال الأوروبي لكرة القدم.
فيديو: شاكيرا ترقص مع نجوم برشلونة احتفالا بالكأس
- 31 مايو/ أيار 2011
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