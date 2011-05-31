فيديو: شاكيرا ترقص مع نجوم برشلونة احتفالا بالكأس

المغنية شاكيرا ترقص مع صديقها مدافع فريق برشلونه جيرارد بيكيه وبعض من نجوم الفريق أثناء الحفل الذي أحيته في المدينة، ابتهاجا بفوز الفريق بكأس بطولة دوري الأبطال الأوروبي لكرة القدم.