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فيديو: شاكيرا ترقص مع نجوم برشلونة احتفالا بالكأس

  • 31 مايو/ أيار 2011

المغنية شاكيرا ترقص مع صديقها مدافع فريق برشلونه جيرارد بيكيه وبعض من نجوم الفريق أثناء الحفل الذي أحيته في المدينة، ابتهاجا بفوز الفريق بكأس بطولة دوري الأبطال الأوروبي لكرة القدم.