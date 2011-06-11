شهدت ساحة التحرير ببغداد تحولا في الهتافات، من مطالبات بتحسين الخدمات ومكافحة الفساد، إلى هتافات تؤيد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، وفضلت التجمعات الشبابية المناوئة للحكومة الإبتعاد عن ساحة التحرير تجنباً لاصطدام مع مؤيدي الحكومة.
العراق: مواجهات في مظاهرات مؤيدة ومعارضة للحكومة
- 11 يونيو/ حزيران 2011
- شارك هذه الصفحة عبر فيسبوك
- شارك هذه الصفحة عبر Messenger
- شارك هذه الصفحة عبر تويتر
- شارك هذه الصفحة عبر البريد الالكتروني
- شارك هذه الصفحة عبر فيسبوك
- شارك هذه الصفحة عبر WhatsApp
- شارك هذه الصفحة عبر Messenger
- شارك هذه الصفحة عبر تويتر
-
شارك
شارك هذه الصفحة عبرهذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
-
البريد الالكترونيشارك هذه الصفحة عبر البريد الالكتروني
-
فيسبوكشارك هذه الصفحة عبر فيسبوك
-
Messengerشارك هذه الصفحة عبر Messenger
-
Messengerشارك هذه الصفحة عبر Messenger
-
تويترشارك هذه الصفحة عبر تويتر
-
-
شارك عبرحول المشاركة
هذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
-
القصص الرئيسية
فيديو