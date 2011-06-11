العراق: مواجهات في مظاهرات مؤيدة ومعارضة للحكومة

شهدت ساحة التحرير ببغداد تحولا في الهتافات، من مطالبات بتحسين الخدمات ومكافحة الفساد، إلى هتافات تؤيد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، وفضلت التجمعات الشبابية المناوئة للحكومة الإبتعاد عن ساحة التحرير تجنباً لاصطدام مع مؤيدي الحكومة.