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العراق: مواجهات في مظاهرات مؤيدة ومعارضة للحكومة

  • 11 يونيو/ حزيران 2011

شهدت ساحة التحرير ببغداد تحولا في الهتافات، من مطالبات بتحسين الخدمات ومكافحة الفساد، إلى هتافات تؤيد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، وفضلت التجمعات الشبابية المناوئة للحكومة الإبتعاد عن ساحة التحرير تجنباً لاصطدام مع مؤيدي الحكومة.