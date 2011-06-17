كلب يوناني وفي للمتظاهرين

متقدما في الصفوف الامامية للمتظاهرين كان هو منخرطا في تلك الاحتجاجات خارج البرلمان اليوناني عندما اطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع يوم الاربعاء الماضي..ومن بين اصوات المحتجين كان من السهولة تمييز نباحه انه الكلب لوكانيكوس او سوسادج كما يطلق عليه وعلى الرغم من انه كلب ضال لكنه كان دوما في قلب الاحداث لسنوات عدة برنامج نيوز نايت على شاشة بي بي سي قام بتجميع لقطات نادرة لاتنسى للمحتج لوكانيكوس