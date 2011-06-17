متقدما في الصفوف الامامية للمتظاهرين كان هو منخرطا في تلك الاحتجاجات خارج البرلمان اليوناني عندما اطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع يوم الاربعاء الماضي..ومن بين اصوات المحتجين كان من السهولة تمييز نباحه انه الكلب لوكانيكوس او سوسادج كما يطلق عليه وعلى الرغم من انه كلب ضال لكنه كان دوما في قلب الاحداث لسنوات عدة برنامج نيوز نايت على شاشة بي بي سي قام بتجميع لقطات نادرة لاتنسى للمحتج لوكانيكوس
كلب يوناني وفي للمتظاهرين
- 17 يونيو/ حزيران 2011
- شارك هذه الصفحة عبر فيسبوك
- شارك هذه الصفحة عبر Messenger
- شارك هذه الصفحة عبر تويتر
- شارك هذه الصفحة عبر البريد الالكتروني
- شارك هذه الصفحة عبر فيسبوك
- شارك هذه الصفحة عبر WhatsApp
- شارك هذه الصفحة عبر Messenger
- شارك هذه الصفحة عبر تويتر
-
شارك
شارك هذه الصفحة عبرهذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
-
البريد الالكترونيشارك هذه الصفحة عبر البريد الالكتروني
-
فيسبوكشارك هذه الصفحة عبر فيسبوك
-
Messengerشارك هذه الصفحة عبر Messenger
-
Messengerشارك هذه الصفحة عبر Messenger
-
تويترشارك هذه الصفحة عبر تويتر
-
-
شارك عبرحول المشاركة
هذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
-
القصص الرئيسية
فيديو
فيديو