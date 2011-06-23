فيديو: اقتحام قرية خربة الجوز على الحدود مع تركيا

اقتحم الجيش السوري قرية خربة الجوز صباحا بدبابات ومئات من الجنود.
وتقع القرية قرب جسر الشغور وعلى مقربة من الحدود التركية السورية ويمر منها الآلاف الهاربين من قمع السلطات للمعارضين.
وكان شاهد عيان في المنطقة قد وافانا بالمزيد من التفاصيل.
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اقتحم الجيش السوري قرية خربة الجوز صباحا بدبابات ومئات من الجنود.
وتقع القرية قرب جسر الشغور وعلى مقربة من الحدود التركية السورية ويمر منها الآلاف الهاربين من قمع السلطات للمعارضين.
وكان شاهد عيان في المنطقة قد وافانا بالمزيد من التفاصيل.