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فيديو: اقتحام قرية خربة الجوز على الحدود مع تركيا

  • 23 يونيو/ حزيران 2011

اقتحم الجيش السوري قرية خربة الجوز صباحا بدبابات ومئات من الجنود.

وتقع القرية قرب جسر الشغور وعلى مقربة من الحدود التركية السورية ويمر منها الآلاف الهاربين من قمع السلطات للمعارضين.

وكان شاهد عيان في المنطقة قد وافانا بالمزيد من التفاصيل.