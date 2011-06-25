شكك الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد، في مؤتمر لمكافحة الارهاب انعقد في طهران، في ملابسات اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر، متهما الولايات المتحدة باستغلال تلك الأحداث لفرض هيمنتها على منطقة الشرق الأوسط. ويشارك في هذا المؤتمر زعماء ست دول من بينهم الرؤساء الافغاني حميد كرزاي والباكستاني آصف علي زرداري والعراقي جلال طالباني.
مؤتمر طهران لمكافحة الإرهاب
- 25 يونيو/ حزيران 2011
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