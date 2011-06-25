حزب الله يعلن عن الكشف عن ثلاثة جواسيس في صفوفه

قال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله إن جهاز مكافحة التجسس في الحزب وبناء على معطيات مؤكدة تمكن من كشف ثلاثة من عناصر في الحزب على علاقة مع أجهزة استخباراتية خارجية.

واوضح في كلمة متلفزة بثتها محطة تلفزيون المنار التابعة لحزبه ان اثنين من الثلاثة قد اعترفا بعلاقتهما المباشرة بضباط في السي آي إي يعملون في السفارة الاميركية في بيروت كديبلوماسيين بينما لا يزال التحقيق جاريا لمعرفة الجهة التي يتعامل معها المتهم الثالث.

وأضاف نصر الله أن الثلاثة ليسوا من الصف القيادي الأول في الحزب وليس لهم أي علاقة بما سمّاه بجبهة المقاومة أو بالأمين العام.

وأشار الى انه ليس بينهم رجل دين ولا يملك أي منهم معلومات حساسة تلحق الضرر بالبنية العسكرية للحزب وقدرته على المواجهة ولا علاقة لهم باغتيال عماد مغنية او المحكمة الدولية.

ووصف نصرالله السفارة الاميركية بوكر للتجسس وأنها تعمل لخدمة إسرائيل.

وقال نصر الله إن المناورات الأخيرة في إسرائيل دليل على ما سماه "هزيمتها المدوية في العام ألفين وستة" مهددا بأن الجبهة الداخلية في إسرائيل باتت جزءا من أي حرب مستقبلية مع لبنان او إيران أو سوريا.

وتابع نصر الله قائلا إن تلك المناورات دليل على التحول الاستراتيجي في العقيدة القتالية لإسرائيل وإقرار أن العمق البشري والاقتصادي والجغرافي الإسرائيلي بات مهددا ولا يمكن حمايته، كما أنها إقرار إسرائيلي بعدم القدرة على الحسم السريع في اي حرب مقبلة.