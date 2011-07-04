تفجير في خط انابيب غاز مصري في سيناء

افادت الانباء الواردة من مصر ان خط انابيب الغاز المصري المتجه الى اسرائيل تعرض لتفجير في شبه جزيرة سيناء.

وقد تسبب التفجير، الذي وقع في منطقة بير عبدو في شمال سيناء، باندلاع حريق في الجزء المتضرر من الخط، لكن من دون ورود انباء عن اصابات بشرية.

وهذا هو الهجوم الثالث من نوعه منذ فبراير/ شباط الماضي، اي منذ الثورة التي اطاحت بنظام حكم الرئيس المصري السابق حسني مبارك، وتسلم المجلس العسكري الاعلى مقاليد الامور في البلاد.

ويأتي هذا التطور بعد اعلان وزير المالية المصري سمير رضوان عزم حكومة بلاده على مراجعة البحث في عقود تصدير الغاز الى إسرائيل، اثر قيام القاهرة بمراجعة عقود تصدير الغاز مع كل من الأردن وإسبانيا.

وكان مسؤول اسرائيلي قد أعلن في شهر يونيو/حزيران استئناف مصر تصدير الغاز الطبيعي الى اسرائيل بعدما توقف في 27 ابريل/نيسان الماضي في أعقاب الثورة ،كما استأنفت مصر أيضا امداد الاردن بالغاز الطبيعي في نفس الوقت،

وتمد مصر الاردن بثمانين في المئة من احتياجاته لانتاج الكهرباء حيث تصدر له يوميا 8.6 مليون متر مكعب من الغاز.

كما تحصل اسرائيل على نحو 45 بالمئة من احتياجاتها من الغاز الطبيعي من مصر.