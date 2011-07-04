جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

فيديو: بعد الزواج، حفل للطلاق في اليابان

  • 4 يوليو/ تموز 2011

في اليابان، حتى الطلاق يقام له حفل يدعى إليه الأصدقاء. طقوس شاعت وسلط الضوء عليها بعد تسونامي 2011.