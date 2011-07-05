ليبيا:معارك عنيفة في مصراتة واتهامات لقطر بتسليح المعارضة

أعلنت السلطات الليبية يوم الاثنين أنها اعترضت في جنزور على بعد 30 كلم غرب طرابلس مركبين كانا يقلان أسلحة من قطر لقوات المعارضة الليبية.

وقال نائب وزير الخارجية الليبي خالد الكعيم للصحافيين في طرابلس "بعد إلقاء الفرنسيين بواسطة مظلات أسلحة للتمرد, نشهد شكلا جديدا من أشكال نقل السلاح, عبر البحر".

وأضاف الكعيم، "ندين هذه العمليات لان الهدف هو التسبب بمواجهات بين الليبيين وزرع الفوضى في البلاد. لقد حذرنا مرارا الغربيين من أن هذه الأسلحة يمكن أن تقع في أيدي القاعدة", من دون أن يوضح مصدر الزورقين أو وجهتهما.

وأوضح المتحدث الرسمي الليبي موسى إبراهيم أن المركبين تسلما شحنة من مركب يرفع العلم التونسي ثم توجها إلى سواحل جنزور, حيث اعترضهما خفر السواحل وجنود ليبيون ليل الأحد الاثنين.

وقال إنه تم اعتقال 11 من قوات المعارضة، بينهم ضابطان. ورافقت السلطات الليبية الصحافيين إلى مكان يجاور ميناء طرابلس.

ولم يتمكن الصحافيون من معاينة المركبين ولا طاقمهما الذين أصبحوا في تصرف المحققين،كما أوضح إبراهيم.

شاهد المراسلون عينات من شحنة السلاح، وضعت في خيمة، وهي مكونة من بنادق رشاشة ومتفجرات وعبوات ورصاص وضعت في صناديق تحمل عبارة "جيش دولة قطر".

وقطر هي أول دولة عربية شاركت في العمليات العسكرية الدولية ضد قوات الزعيم الليبي معمر القذافي. هذا ولم يصدر عن السلطات القطرية ما ينفي اتهامات السلطات الليبي أو يثبتها.