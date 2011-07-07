الرئيس صالح يتحدث لليمنيين للمرة الاولى منذ إصابته

بث التلفزيون الرسمي اليمني كلمة تلفزيونية مسجلة للرئيس علي عبد الله صالح يظهر فيها للمرة الاولى منذ محاولة اغتياله في قصف قصره الرئاسي في صنعاء قبل اسابيع.

وبدا الرئيس اليمني، الذي يعالج في السعودية، وعليه اثار المرض وعلاجات مكثفة في الوجه نتيجة الحروق التي اصابته.

وكان الرئيس جالسا في جلباب ابيض ولم يتحرك ليبدو مدى تأثر حالته الصحية بمحاولة الاغتيال ومساعي إنقاذه.

وكان صالح وعدد من المسؤولين اليمنيين قد تعرضوا لمحاولة اغتيال في الثالث من شهر يونيو/ حزيران الماضي بقصف مسجد الرئاسة.

وقال الرئيس اليمني إنه خضع لثمانية عمليات جراحية في السعودية.

وتحدث صالح، الذي يواجه احتجاجات شعبية تطالب برحيله منذ اشهر سقط فيها العديد من القتلى والجرحى، عن الشراكة (مع المعارضة) في اطار الدستور والقانون.