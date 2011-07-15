مسارح بريطانيا:استبدال 40 ألف مقعد ضيق بأخرى مريحة

تسعى المؤسسات المالكة لتلك لمسارح العاصمة البريطانية لندن إلى استبدال كراسيها البالغ عددها نحو أربعين ألف بأخرى أكثر راحة. وتعدّ زيارة المسارح تقليدا بريطانيا عريقا إذ تتنشر مئات المسارح التي تقدّم عروضها كل ليلة، ويتجاوز أعمار عديد من تلك المسارح المائة عام لم تتغير فيها مقاعدها الضيقة.