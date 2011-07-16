امريكا ودول اخرى تعترف بالمجلس الانتقالي الليبي

اعترفت القوى الدولية والاقليمية التي اجتمعت الجمعة في اسطنبول في اطار مجموعة الاتصال الدولية حول ليبيا, بالمجلس الوطني الانتقالي في بنغازي بصفته "السلطة الحكومية الشرعية" في ليبيا.

وجاء في البيان الختامي لاجتماع مجموعة الاتصال حول ليبيا أنه "الى حين قيام سلطة انتقالية, اتفق المشاركون على التعامل مع المجلس الوطني الانتقالي على انه السلطة الحكومية الشرعية في ليبيا".

وعقد الاجتماع بغية التوصل إلى استراتيجية للخروج من الأزمة الليبية وتقييم النجاح الذى أحرزته الحملة الجوية لحلف الناتو حتى الآن.

وقال وزير الخارجية الإيطالي فرانكو فراتيني إن الزعيم الليبي معمر القذافي ليس أمامه الآن سوى خيار واحد وهو التنحي عن السلطة.

وقالت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون إن المجلس الانتقالي قدم ضمانات مهمة على التزامه بالشفافية والإصلاح الديمقراطي.

ويعني الاعتراف بالمجلس الانتقالي كحكومة شرعية أن كل الأصول والحسابات التي تعود للدولة الليبية والتي جمدت عقب بدء الصراع يمكن أن تصرف لصالح المعارضة الليبية المتمركزة في مدينة بنغازي شرقي البلاد.