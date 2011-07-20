أعلنت الامم المتحدة رسميا اجزاء من الصومال مناطق مجاعة. وهذه هي المرة الاولى التي تشهد فيها المنطقة مجاعة خلال تسعة عشر عاما . وتقول المنظمة الدولية إن اكثر من احد عشر مليون شخص في منطقة القرن الافريقي هم في حاجة الى مساعدات طارئة . وكان الرئيس الصومالي شريف شيخ أحمد اعلن أن بلاده تشهد مجاعة تستدعي تدخلا أغاثيا دوليا عاجلا.
الأمم المتحدة تعد أجزاء من الصومال "مناطق مجاعة"
- 20 يوليو/ تموز 2011
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