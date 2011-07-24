عقد في العاصمة العراقية بغداد مؤتمر "لمراقبة الأداء الحكومي" ، بمشاركة 300 منظمة من منظمات المجتمع المدني. هدف المؤتمر حسب القيمين عليه، هو مراقبة أداء الهيئات والوزارات الحكومية على المستوى الإتحادي وعلى مستوى المحافظات، من اجل تقييم أداء هذه المؤسسات و توضيح الصورة للرأي العام. من بغداد تقرير مراسلنا ناصر شديد.
العراق:مؤتمر"من حقنا أن نعرف" لمراقبة أداء الحكومة
- 24 يوليو/ تموز 2011
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