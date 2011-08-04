مجلس النواب اللبناني يقر قانون ترسيم الحدود مع إسرائيل

أقر مجلس النواب اللبناني قانون ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل في سياق السعي اللبناني للتنقيب عن الغاز والنفط.
ملف ترسيم الحدود يضع لبنان في مواجهة مع إسرائيل حول الحدود البحرية حيث قدم البلدان حدودا متضاربة للأمم المتحدة.
شارك هذه الصفحة عبرهذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
البريد الالكترونيشارك هذه الصفحة عبر البريد الالكتروني
فيسبوكشارك هذه الصفحة عبر فيسبوك
Messengerشارك هذه الصفحة عبر Messenger
Messengerشارك هذه الصفحة عبر Messenger
تويترشارك هذه الصفحة عبر تويتر
شارك عبرحول المشاركة
هذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
أقر مجلس النواب اللبناني قانون ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل في سياق السعي اللبناني للتنقيب عن الغاز والنفط.
ملف ترسيم الحدود يضع لبنان في مواجهة مع إسرائيل حول الحدود البحرية حيث قدم البلدان حدودا متضاربة للأمم المتحدة.