مجلس النواب اللبناني يقر قانون ترسيم الحدود مع إسرائيل

أقر مجلس النواب اللبناني قانون ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل في سياق السعي اللبناني للتنقيب عن الغاز والنفط.

ملف ترسيم الحدود يضع لبنان في مواجهة مع إسرائيل حول الحدود البحرية حيث قدم البلدان حدودا متضاربة للأمم المتحدة.