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مجلس النواب اللبناني يقر قانون ترسيم الحدود مع إسرائيل

  • 4 أغسطس/ آب 2011

أقر مجلس النواب اللبناني قانون ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل في سياق السعي اللبناني للتنقيب عن الغاز والنفط.

ملف ترسيم الحدود يضع لبنان في مواجهة مع إسرائيل حول الحدود البحرية حيث قدم البلدان حدودا متضاربة للأمم المتحدة.