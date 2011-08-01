اكتشاف جدار من الفسيفساء يعود إلى 2000 عام في روما

توصل علماء الآثار الإيطاليين إلى اكتشاف جدار من الفسيفساء يعود إلى ألفي عام وذلك في قبو قريب من الكولوسيوم.

ويعتقد علماء الآثار بوجود مجموعة أخرى من القطع التي يمكن اكتشافها في المستقبل.

المزيدفي تقرير دافيد ويللي من روما.