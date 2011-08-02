فيديو: ثعبان يشارك أسرة أمريكية رحلة على طريق سريع

حل ضيف غير مرغوب فيه على أسرة أمريكية بينما كانت تستقل سيارة على طريق سريع.

فقد ظهر ثعبان كبير فجأة من فتحات ماسحات الزجاج الأمامي للسيارة وأخذ يتأرجح جيئة وذهابا قبل أن يسقط من على السيارة.