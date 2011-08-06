تحطم مروحية امريكية يودي بحياة 31 جندياً

أعلنت حركة طالبان الأفغانية مسئوليتها عن إسقاط مروحية كانت تقل قوات أمريكية خاصة، مما أدى الى مقتل واحد وثلاثين جنديا أمريكيا وسبعة جنود أفغان في حادث هو الأكثر دموية للولايات المتحدة في أفغانستان منذ تدخلها العسكري هناك أواخر عام ألفين وواحد. وقال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد إن المروحية أُسقطت بقذيفة من طراز آر بي جي.