أعلنت حركة طالبان الأفغانية مسئوليتها عن إسقاط مروحية كانت تقل قوات أمريكية خاصة، مما أدى الى مقتل واحد وثلاثين جنديا أمريكيا وسبعة جنود أفغان في حادث هو الأكثر دموية للولايات المتحدة في أفغانستان منذ تدخلها العسكري هناك أواخر عام ألفين وواحد. وقال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد إن المروحية أُسقطت بقذيفة من طراز آر بي جي.
تحطم مروحية امريكية يودي بحياة 31 جندياً
- 6 أغسطس/ آب 2011
- شارك هذه الصفحة عبر فيسبوك
- شارك هذه الصفحة عبر Messenger
- شارك هذه الصفحة عبر تويتر
- شارك هذه الصفحة عبر البريد الالكتروني
- شارك هذه الصفحة عبر فيسبوك
- شارك هذه الصفحة عبر WhatsApp
- شارك هذه الصفحة عبر Messenger
- شارك هذه الصفحة عبر تويتر
-
شارك
شارك هذه الصفحة عبرهذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
-
البريد الالكترونيشارك هذه الصفحة عبر البريد الالكتروني
-
فيسبوكشارك هذه الصفحة عبر فيسبوك
-
Messengerشارك هذه الصفحة عبر Messenger
-
Messengerشارك هذه الصفحة عبر Messenger
-
تويترشارك هذه الصفحة عبر تويتر
-
-
شارك عبرحول المشاركة
هذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
-
القصص الرئيسية
فيديو
فيديو