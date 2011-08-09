بريطانيا: امتداد الشغب إلى العديد من المدن والأحياء

تواصلت أعمال الشغب في عدة أحياء من العاصمة البريطانية لندن ومدن أخرى، حيث قامت مجموعة من الشباب بأعمال سلب ونهب وإحراق سيارات ومحال تجارية. كما وقعت اشتباكات بين رجال الشرطة ومثيري الشغب مما أسفر عن إصابة العشرات أغلبهم من رجال الشرطة.