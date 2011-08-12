إحتدام الجدل بين الإسلاميين والليبراليين حول هوية مصر

يتردد في مصر سؤال وهو: ماذا لو حكم الإسلاميون البلاد؟ هذا السؤال يطرح نفسه بقوة خاصة بعد التظاهرة الحاشدة للتيارات الإسلامية في ميدان التحرير وفي ظل تكهنات قوية بأن تتحالف جماعة الإخوان المسلمين مع الجماعة الإسلامية والتيار السلفي لتحقيق مكاسب سياسية كبيرة في الانتخابات البرلمانية المقبلة.