أعلنت مصادر في المعارضة السورية إن ما لا يقل عن عشرين شخصا فُتلوا امس في ما سمي بجمعة لن نركع إلا لله، على يد قوات الأمن. وقالت مصادر رسمية سورية إن ما وصفته بالمجموعات المسلحة هي التي أطلقت النار على رجال الأمن والمتظاهرين. أما واشنطن فدعت دول العالم الى الكف عن شراء النفط والغاز السوري للضغط على دمشق.
20 قتيلاً في جمعة "لن نركع الا لله" حسب ناشطون سوريون
- 13 أغسطس/ آب 2011
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