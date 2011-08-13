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20 قتيلاً في جمعة "لن نركع الا لله" حسب ناشطون سوريون

  • 13 أغسطس/ آب 2011

أعلنت مصادر في المعارضة السورية إن ما لا يقل عن عشرين شخصا فُتلوا امس في ما سمي بجمعة لن نركع إلا لله، على يد قوات الأمن. وقالت مصادر رسمية سورية إن ما وصفته بالمجموعات المسلحة هي التي أطلقت النار على رجال الأمن والمتظاهرين. أما واشنطن فدعت دول العالم الى الكف عن شراء النفط والغاز السوري للضغط على دمشق.