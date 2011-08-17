لازال الجدل يحتدم في بريطانيا حول جدوى توليد الطاقة من مزارع الرياح. فما بين مؤيد ومعارض للمشروع الذي بدأته الحكومة لزراعة آلاف التوربينات على سواحل الجزيرة البريطانية...تبقى التكلفة الباهظة لهذا المشروع هي التحدي الأكبر.
بريطانيا: جدل حول كلفة توليد الكهرباء من مزارع الرياح
- 17 أغسطس/ آب 2011
- شارك هذه الصفحة عبر فيسبوك
- شارك هذه الصفحة عبر Messenger
- شارك هذه الصفحة عبر تويتر
- شارك هذه الصفحة عبر البريد الالكتروني
- شارك هذه الصفحة عبر فيسبوك
- شارك هذه الصفحة عبر WhatsApp
- شارك هذه الصفحة عبر Messenger
- شارك هذه الصفحة عبر تويتر
-
شارك
شارك هذه الصفحة عبرهذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
-
البريد الالكترونيشارك هذه الصفحة عبر البريد الالكتروني
-
فيسبوكشارك هذه الصفحة عبر فيسبوك
-
Messengerشارك هذه الصفحة عبر Messenger
-
Messengerشارك هذه الصفحة عبر Messenger
-
تويترشارك هذه الصفحة عبر تويتر
-
-
شارك عبرحول المشاركة
هذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
-
القصص الرئيسية
فيديو
فيديو