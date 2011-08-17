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بريطانيا: جدل حول كلفة توليد الكهرباء من مزارع الرياح

  • 17 أغسطس/ آب 2011

لازال الجدل يحتدم في بريطانيا حول جدوى توليد الطاقة من مزارع الرياح. فما بين مؤيد ومعارض للمشروع الذي بدأته الحكومة لزراعة آلاف التوربينات على سواحل الجزيرة البريطانية...تبقى التكلفة الباهظة لهذا المشروع هي التحدي الأكبر.