بريطانيا: جدل حول كلفة توليد الكهرباء من مزارع الرياح

لازال الجدل يحتدم في بريطانيا حول جدوى توليد الطاقة من مزارع الرياح. فما بين مؤيد ومعارض للمشروع الذي بدأته الحكومة لزراعة آلاف التوربينات على سواحل الجزيرة البريطانية...تبقى التكلفة الباهظة لهذا المشروع هي التحدي الأكبر.