اسقاط تهمة محاولة الاعتداء الجنسي الموجهة ضد ستراوس كان

اسقط قاض في محكمة في نيويورك تهمة الاعتداء الجنسي الموجهة ضد رئيس صندوق النقد الدولي السابق دومونيك ستراوس كان، وكان الادعاء العام قد تقدم بطلب الى المحكمة لاسقاط التهمة لان الادلة التي بحوزته لا تكفي لاثبات انه اجبر عاملة الفندق التي اتهمته بامحاولة الاعتداء عليها على التواصل الجنسي معه خاصة انه تم عن طريق الايلاج بالفم . هذا وتقدم محاموا المدعية بشكوى قضائية في باريس ضد احد اصدقاء ستراوس كان وهو اشتراكي يشغل منصب نائب رئيس بلدية احدى ضواحى باريس بتهمة تعطيل مسرى العدالة ومحاولة منع شاهدة من باريس من الادلاء بشهادتها المتعلقة بستراوس كان في عام الفين وثلاثة.