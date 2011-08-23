قصف تركي لمواقع حزب العمال الكردستاني شمالي العراق

قال الجيش التركي ان القصف الجوي الذي نفذته الطائرات الحربية التركية على مواقع حزب العمال الكردستاني في شمال العراق خلال الايام الستة الماضية ادى الى مقتل نحو تسعين من عناصر الحزب ، وجرح اكثر من ثمانين آخرين. واضاف الجيش التركي ان القصف الجوي ادى الى تدمير تسعة وسبعين ملجأ ومخبأ ، وثمانية عشر كهفا ، وثمانية مخازن، واربعة عشر مبنى، ومركزا للاتصالات، وتسعة مواقع مضادة للطائرات، وثلاثة حواجز طريق اقامها الحزب. من جانبه نفى حزب العمال الكردستاني وقوع خسائر في صفوفه، وقال ان القصف استهدف قواعد سابقة تركها الحزب منذ وقت طويل.