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سجن بوسليم ودوره في إشعال الثورة التي غيرت ليبيا

  • 27 أغسطس/ آب 2011

عمت الفرحة مدينة بنغازي بعد وصول نحو ألف وأربعمائة ليبي من سجن أبو سليم - أحد أسوء السجون الليبية. السجن له أهمية تاريخية في تطورات الأحداث التي انتهت باشتعال الثورة في البلاد.