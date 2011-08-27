سجن بوسليم ودوره في إشعال الثورة التي غيرت ليبيا

عمت الفرحة مدينة بنغازي بعد وصول نحو ألف وأربعمائة ليبي من سجن أبو سليم - أحد أسوء السجون الليبية. السجن له أهمية تاريخية في تطورات الأحداث التي انتهت باشتعال الثورة في البلاد.