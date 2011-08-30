انضم رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين الى جمع من قائدي الدراجات النارية في ميناء نوفوروسيسك على ساحل البحر الاسود . وظهر بوتين على متن دراجة هارلي ديفيدسون النارية ذات ثلاث عجلات مرتديا ملابس سوداء. كثيرا ما يظهر بوتين الذي تراجعت شعبيته الشهر الماضي الى أدنى مستوى منذ توليه رئاسة الوزراء قبل عامين في أحداث مماثلة يصفها النقاد بأنها حيل دعائية رغم نفي المحدثين باسمه ذلك. ويعتقد غالبية الروس ان بوتين سيخوض انتخابات الرئاسة مرة اخرى عام الفين واثني عشر.
روسيا: فلاديمير بوتين يقود دراجة هارلي ديفيدسون
- 30 أغسطس/ آب 2011
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