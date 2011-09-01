سوريا:ناشطون يبثون فيديو يعلن فيه النائب العام بحماة استقالته

نفى النائب العام في محافظة حماه محمد بكور في تسجيل جديد بثه ناشطون على الانترنت أن يكون مختطفا من قبل مسلحين كما قالت السلطات السورية. وكان بكور أعلن في تسجيل سابق استقالته من منصبه جراء ما قال إنها ممارسات وحشية لنظام البعث. يأتي ذلك فيما واصلت قوى الأمن مداهمة العديد من القرى والمدن التي تشهد احتجاجات مطالبة بإسقاط النظام خصوصاً في دمشق وحمص وإدلب، وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن شخصاً قتل خلال اقتحام عناصر من جهاز الامن العسكري لحي النازحين في حمص.