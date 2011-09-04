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رقم قياسي جديد لاكبر عدد من الراقصين في المكسيك

  • 4 سبتمبر/ أيلول 2011

تمكن اكثر من اربعمائة راقص فى مدينة جوادالاخارا المكسيكية من دخول موسوعة جينيس للارقام القياسية. التفاصيل فى التقرير التالي.