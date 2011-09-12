مصر: استمرار محاكمة قضية "معركة الجمل"

فى مصرعقدت اليوم الجلسة الأولى فى قضية موقعة الجمل والتى يحاكم فيها خمسة وعشرون من اقطاب النظام المصرى السابق على رأسهم صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق واحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب السابق بتهمة الإستعانة بمجموعات من البلطجية هاجمت المتظاهرين فى ميدان التحرير خلال احداث الثورة المصرية وقتلت واصابت اعدادا منهم وقد اجل القاضى نظر القضية الى ايام الإثنين والثلاثاء والأربعاء من الأسبوع الحالى كما منع القاضى البث التليفزيونى للجلسات. عزة محى الدين مراسلتنا فى القاهرة اعدت التقرير التالي.