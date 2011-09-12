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مصر: استمرار محاكمة قضية "معركة الجمل"

  • 12 سبتمبر/ أيلول 2011

فى مصرعقدت اليوم الجلسة الأولى فى قضية موقعة الجمل والتى يحاكم فيها خمسة وعشرون من اقطاب النظام المصرى السابق على رأسهم صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق واحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب السابق بتهمة الإستعانة بمجموعات من البلطجية هاجمت المتظاهرين فى ميدان التحرير خلال احداث الثورة المصرية وقتلت واصابت اعدادا منهم وقد اجل القاضى نظر القضية الى ايام الإثنين والثلاثاء والأربعاء من الأسبوع الحالى كما منع القاضى البث التليفزيونى للجلسات. عزة محى الدين مراسلتنا فى القاهرة اعدت التقرير التالي.