فى مصرعقدت اليوم الجلسة الأولى فى قضية موقعة الجمل والتى يحاكم فيها خمسة وعشرون من اقطاب النظام المصرى السابق على رأسهم صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق واحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب السابق بتهمة الإستعانة بمجموعات من البلطجية هاجمت المتظاهرين فى ميدان التحرير خلال احداث الثورة المصرية وقتلت واصابت اعدادا منهم وقد اجل القاضى نظر القضية الى ايام الإثنين والثلاثاء والأربعاء من الأسبوع الحالى كما منع القاضى البث التليفزيونى للجلسات. عزة محى الدين مراسلتنا فى القاهرة اعدت التقرير التالي.
مصر: استمرار محاكمة قضية "معركة الجمل"
- 12 سبتمبر/ أيلول 2011
- شارك هذه الصفحة عبر فيسبوك
- شارك هذه الصفحة عبر Messenger
- شارك هذه الصفحة عبر تويتر
- شارك هذه الصفحة عبر البريد الالكتروني
- شارك هذه الصفحة عبر فيسبوك
- شارك هذه الصفحة عبر WhatsApp
- شارك هذه الصفحة عبر Messenger
- شارك هذه الصفحة عبر تويتر
-
شارك
شارك هذه الصفحة عبرهذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
-
البريد الالكترونيشارك هذه الصفحة عبر البريد الالكتروني
-
فيسبوكشارك هذه الصفحة عبر فيسبوك
-
Messengerشارك هذه الصفحة عبر Messenger
-
Messengerشارك هذه الصفحة عبر Messenger
-
تويترشارك هذه الصفحة عبر تويتر
-
-
شارك عبرحول المشاركة
هذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
-
القصص الرئيسية
فيديو