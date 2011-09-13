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مرحلة جديدة تشهدها العلاقات التركية العربية

  • 13 سبتمبر/ أيلول 2011

تعتبر الحكومة التركية زيارة رئيسها وزراء رجب طيب اردوغان إلى عدد من الدول العربية صفحة جديدة ومهمة في العلاقات مع العالم العربي والتي تزامنت مع تدهور العلاقات مع إسرائيل.