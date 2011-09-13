تعتبر الحكومة التركية زيارة رئيسها وزراء رجب طيب اردوغان إلى عدد من الدول العربية صفحة جديدة ومهمة في العلاقات مع العالم العربي والتي تزامنت مع تدهور العلاقات مع إسرائيل.
مرحلة جديدة تشهدها العلاقات التركية العربية
- 13 سبتمبر/ أيلول 2011
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