مرحلة جديدة تشهدها العلاقات التركية العربية

تعتبر الحكومة التركية زيارة رئيسها وزراء رجب طيب اردوغان إلى عدد من الدول العربية صفحة جديدة ومهمة في العلاقات مع العالم العربي والتي تزامنت مع تدهور العلاقات مع إسرائيل.