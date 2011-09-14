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إجتماع قادة اوربيون للحيلولة دون إعلان افلاس اليونان

  • 14 سبتمبر/ أيلول 2011

حذر الاتحاد الاوروبي من عواقب وصفها بالكارثية في حال افلاس اليونان او خروجها من منطقة اليورو. ويجتمع اليوم كل من قادة ألمانيا وفرنسا واليونان في محاولة لتبديد المخاوف من أزمة الديون اليونانية ولاتخاذ خطوات ربما تحول دون إعلان اليونان إفلاسها كما يروج في الأسواق العالمية. من جهة أخرى يتوقع أن يصوت البرلمان الايطالي على خطة تقشف تلقى معارضة شعبية شديدة.