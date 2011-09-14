حذر الاتحاد الاوروبي من عواقب وصفها بالكارثية في حال افلاس اليونان او خروجها من منطقة اليورو. ويجتمع اليوم كل من قادة ألمانيا وفرنسا واليونان في محاولة لتبديد المخاوف من أزمة الديون اليونانية ولاتخاذ خطوات ربما تحول دون إعلان اليونان إفلاسها كما يروج في الأسواق العالمية. من جهة أخرى يتوقع أن يصوت البرلمان الايطالي على خطة تقشف تلقى معارضة شعبية شديدة.