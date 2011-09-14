يواصل آلاف من اطفال زيمبابوي الهرب الى جنوب افريقيا، طمعا في التعليم وحياة افضل، معرضين انفسهم للخطر. وتنشط عصابات اجرامية في المناطق الحدودية، تستهدف المهاجرين غير الشرعيين، حيث تعرض كثير من الاطفال للسطو والضرب والاغتصاب.
اطفال زيمبابويون يعبرون الحدود بحثاً عن حياة افضل
- 14 سبتمبر/ أيلول 2011
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