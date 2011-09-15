اعلنت وكالة الانباء السورية الرسمية سانا أن التلفزيون الرسمي سيبث مساء اليوم الخميس اعترافات المقدم حسين هرموش، اول ضابط في الجيش السوري اعلن انشقاقه، في حين حملت حركة الضباط الاحرار التي يترأسها هرموش انقرة المسؤولية الكاملة عن تسليمه الى دمشق. ولم تتضح ظروف اعتقال هرموش الذي اختفى منذ التاسع والعشرين من الشهر الماضي ليتضح أنه بقبضة السلطات السورية.
ظهور المقدم المنشق حسين هرموش على التلفزيون السوري
- 15 سبتمبر/ أيلول 2011
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