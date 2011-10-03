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موسيقى الروك أند رول تعود لكابول بعد ثلاثين عاما

  • 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2011

في افغانستان وبعد ثلاثين عاما عادت عروض موسيقى الروك الى البلاد حيث قدمت فرق من دول عدة حفلا موسيقيا حضره مئات الاشخاص. يذكر ان الموسيقى كانت محظورة تحت حكم حركة طالبان التى اطيح بها قبل عشر سنوات.