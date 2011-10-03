بات اللاعب النرويجي يون ساملسون أول لاعب في العالم يحرز هدفاً من مسافة ستين متراً خلال مباراة في دوري الدرجة الأولى النرويجي. وقال نادي غرينلاند الذي يلعب له ساملسون إنه سيرشح لاعبه لدخول موسوعة الأرقام القياسية.
الهدف الأسطوري: من مسافة 60 متراً بالرأس
- 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2011
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