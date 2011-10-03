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الهدف الأسطوري: من مسافة 60 متراً بالرأس

  • 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2011

بات اللاعب النرويجي يون ساملسون أول لاعب في العالم يحرز هدفاً من مسافة ستين متراً خلال مباراة في دوري الدرجة الأولى النرويجي. وقال نادي غرينلاند الذي يلعب له ساملسون إنه سيرشح لاعبه لدخول موسوعة الأرقام القياسية.