ثلاثة علماء يتقاسمون جائزة نوبل للفيزياء

فاز ثلاثة علماء أمريكيي المولد بجائزة نوبل للفيزياء التي أعلنت عنها اليوم الأكاديمية السويدية للعلوم. وسيتقاسم سول بيرلموتر وبريان شميت وآدم ريس الجائزة البالغة قيمتها مليونا ونصف مليون دولار على أبحاثهم التي أدت لاكتشاف التمدد المتسارع للكون من خلال مراقبة انفجارات النجوم القصية.