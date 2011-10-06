عالم التقنية: ناسا تعلن عن وظيفة رائد فضاء

تتضمن نشرة عالم التقنية لهذا الاسبوع مواضيع متعددة، فقد تمكنت احدى الشركات من تصميم حافظات للهواتف الجوالة تقوم بتحديد مستوى الاشعاع، وادوبي تعلن عن برنامج فوتوشوب جديد للكومبيوترات اللوحية في حين أعلنت ناسا عن وظائف لرواد فضاء.