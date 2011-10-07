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لبنان: إنقاذ شبل كان يعيش في شرفة كـ"حيوان اليف"

  • 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2011

تمكنت جمعية لبنانية لرعاية الحيوانات من انقاذ شبل صغير يبلغ من العمر خمسة اسابيع بعد ان كان يعيش في شُرفة احدى الشقق كحيوان اليف. منظمة "انيمالز ليبانون" الغير حكومية اكدت ان نوعية الشبل من انواع الاسود الافريقية وقالت إنه يتوقع ان الشبل قد تم تهريبه من سورية في وقت تزدهر فيه تجارة الاسود الآتية من هناك. وقال متحدث باسم المنظمة ان الاجراءات مستمرة لإرسال الشبل الى محمية للحيوانات في جنوب افريقيا.