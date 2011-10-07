تمكنت جمعية لبنانية لرعاية الحيوانات من انقاذ شبل صغير يبلغ من العمر خمسة اسابيع بعد ان كان يعيش في شُرفة احدى الشقق كحيوان اليف. منظمة "انيمالز ليبانون" الغير حكومية اكدت ان نوعية الشبل من انواع الاسود الافريقية وقالت إنه يتوقع ان الشبل قد تم تهريبه من سورية في وقت تزدهر فيه تجارة الاسود الآتية من هناك. وقال متحدث باسم المنظمة ان الاجراءات مستمرة لإرسال الشبل الى محمية للحيوانات في جنوب افريقيا.
لبنان: إنقاذ شبل كان يعيش في شرفة كـ"حيوان اليف"
- 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2011
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