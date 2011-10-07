ندد عشرات الليبيين بمحاولات عودة يهود ليبيا، مؤكدين رفضهم إقامة معابد يهودية فوق أراضي "ليبيا الحرة"، واتهموا ديفد جربي الذي أعاد الأحد الماضي افتتاح كنيس دار بيشي بالمدينة القديمة بعلاقته بالعقيد معمر القذافي وبالصهيونية.
ليبيون ينددون بمحاولة لإعادة إعمار كنيس في طرابلس
- 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2011
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