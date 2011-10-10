تنطلق في العاصمة الاردنية عمان منافسات بطولة الاندية العربية لتنس الطاولة، بمشاركة عدد كبير من ابطال الاندية العربية في اللعبة من كلا الجنسين، واللافت هذا العام ان البطولة سيشارك فيها فريق نادي الجزيرة النسوي لكرة الطاولة من قطاع غزة، لاعبات الفريق يقلن ان مشاركتهن تحمل رسالة تحدي للحصار ولظروف مجتمعهن الذكوري المحافظ الذي لا يتقبل بسهولة مشاركة النساء في الالعاب الرياضية، مراسلنا في غزة شهدي الكاشف تابع استعدادات الفريق قبل مغادرته الى الاردن.
بالطاولة نساء غزة يتحدين الحصار والمجتمع الذكوري
- 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2011
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