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الربيع العربي كلف خسائر تقدر بالمليارات

  • 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2011

يشير تقرير صدر عن مركز جيوبوليسي للأبحاث الى ان الربيع العربي كلف خسائر اقتصادية تقدر باكثر من خمسين مليار دولار. وبحسب التقرير فان ليبيا وسوريا ومصر دفعت الثمن الاكبر.