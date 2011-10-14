الربيع العربي كلف خسائر تقدر بالمليارات

يشير تقرير صدر عن مركز جيوبوليسي للأبحاث الى ان الربيع العربي كلف خسائر اقتصادية تقدر باكثر من خمسين مليار دولار. وبحسب التقرير فان ليبيا وسوريا ومصر دفعت الثمن الاكبر.