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زواج ملكي في بوتان

  • 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2011

عمت الاحتفالات مملكة بوتان الصغيرة الواقعة على الحدود بين الهند والصين بعد ان تزوج الملك جيغمي نامغيال فتاة من عامة الشعب في حفل زواج ملكي. واجرى الرهبان طقوس بوذية تقليدية والقى اطفال بعض القصائد في الاحتفال الذي اجري في باحة معبد قديم يعود تاريخه الى القرن السابع عشر في عاصمة بوتان القديمة بوناخا.