زواج ملكي في بوتان

عمت الاحتفالات مملكة بوتان الصغيرة الواقعة على الحدود بين الهند والصين بعد ان تزوج الملك جيغمي نامغيال فتاة من عامة الشعب في حفل زواج ملكي. واجرى الرهبان طقوس بوذية تقليدية والقى اطفال بعض القصائد في الاحتفال الذي اجري في باحة معبد قديم يعود تاريخه الى القرن السابع عشر في عاصمة بوتان القديمة بوناخا.