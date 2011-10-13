اليونان: الازمة الاقتصادية تزيد عدد المنتحرين

أكدت دراسة أجريت بجامعة كامبريدج أن أعداداً متزايدة من اليونانيين يعانون من اكتئاب حاد ويقدمون على الانتحار ليأسهم من تحسن وضعهم الاقتصادي
بسبب الأزمة الاقتصادية الطاحنة في اليونان باتت تشكل عبئا نفسيا على اليونانين.
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أكدت دراسة أجريت بجامعة كامبريدج أن أعداداً متزايدة من اليونانيين يعانون من اكتئاب حاد ويقدمون على الانتحار ليأسهم من تحسن وضعهم الاقتصادي
بسبب الأزمة الاقتصادية الطاحنة في اليونان باتت تشكل عبئا نفسيا على اليونانين.