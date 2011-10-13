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اليونان: الازمة الاقتصادية تزيد عدد المنتحرين

  • 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2011

أكدت دراسة أجريت بجامعة كامبريدج أن أعداداً متزايدة من اليونانيين يعانون من اكتئاب حاد ويقدمون على الانتحار ليأسهم من تحسن وضعهم الاقتصادي

بسبب الأزمة الاقتصادية الطاحنة في اليونان باتت تشكل عبئا نفسيا على اليونانين.