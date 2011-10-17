معمر عمره 100 عام يكمل سباق المارثون في كندا

اصبح مواطن بريطاني من اصول هندية اكبر معمر يكمل سباق الماراثون، بعد اكماله مسافة السباق في كندا.
وواصل فوجا سنغ من ايلفورد في شرق لندن الركض في سباق "تورينتو ووترفرونت مارثون" لمدة 8 ساعات و 25 دقيقة و 16 ثانية.
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اصبح مواطن بريطاني من اصول هندية اكبر معمر يكمل سباق الماراثون، بعد اكماله مسافة السباق في كندا.
وواصل فوجا سنغ من ايلفورد في شرق لندن الركض في سباق "تورينتو ووترفرونت مارثون" لمدة 8 ساعات و 25 دقيقة و 16 ثانية.