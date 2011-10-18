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بالفيديو: وصول شاليط إلى مصر قبل تسليمه لإسرائيل

  • 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2011

صور من التلفزيون المصري تظهر الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط لحظة وصوله الأراضي المصرية قبل تسليمه لإسرائيل. وقد استمرت المفاوضات لإطلاق سراحه نحو خمس سنوات.