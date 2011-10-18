بالفيديو: وصول شاليط إلى مصر قبل تسليمه لإسرائيل

صور من التلفزيون المصري تظهر الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط لحظة وصوله الأراضي المصرية قبل تسليمه لإسرائيل. وقد استمرت المفاوضات لإطلاق سراحه نحو خمس سنوات.