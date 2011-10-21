دعت مفوضية حقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة الى فتح تحقيق لكشف ملابسات مقتل العقيد القذافي. وكانت الانباء تضاربت حول الطريقة التي قتل بها كما تناقضت التصريحات التي أدلى بها المسؤولون الليبيون. واظهرت صور بثتها وسائل الاعلام العقيد القذافي حيا يمشي مرتكزا على أكتاف آسريه من مقاتلي المجلس الانتقالي الوطني الليبي. وفي تطور آخر في هذا نقلت وكالات الانباء عن زوجة العقيد القذافي في الجزائر إنها تطالب ايضا بالتحقيق في ظروف مقتله.
مفوضية حقوق الإنسان تطالب بالتحقيق بظروف مقتل القذافي
- 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2011
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